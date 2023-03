Beweging bij Paleis Soestdijk, Parade wordt buitensportlocatie: 'De natuur levert de muziek'

Paleis-eigenaar Maya Meijer-Bergmans is blij dat er weer wat te beleven is op de Parade, waar het de laatste jaren toch vrij stil was. Ze noemt behalve de trainingen in de buitenlucht ook een groep kunstenaars die daar voor een paar jaar een atelier inricht. Recent heeft een makelaar er zijn intrek genomen. Die gaat de gebouwen tijdelijk verhuren, in afwachting van de toekomstplannen. Soestdijk moet een 'podium voor innoverend en ondernemend Nederland' worden, maar definitief groen licht is er pas wanneer een procedure bij de Raad van State eenmaal achter de rug is.