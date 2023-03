Eerste Utrechtse peiling voorspelt winst PVV, BBB, JA21 en VVD, maar wat zegt het eigenlijk?

Dat we enigszins sceptisch moeten zijn, betekent overigens niet dat we een peiling als deze bij het grof vuil kunnen gooien. "Je moet het niet zien als een exacte voorspelling van wat er gestemd gaat worden. Maar het geeft in ieder geval wel iets van inzicht in bepaalde patronen, bijvoorbeeld of er verschillen zijn tussen provincies of hoe versplinterd het politieke landschap is."