Nee het was géén droom, maar hoe gaat dit Spakenburgse bekeravontuur verder? 'Hopen op Feyenoord'

Een vette hap halen, om midden in de nacht een kleine bodem te geven aan de vele glazen bier waarmee de overwinning is gevierd: in Utrecht is dat geen punt. Maar in Spakenburg wél. De eigenaar van de cafetaria tegenover de Oude Haven keek vreemd op toen er vannacht ineens allemaal mensen voor het raam stonden. "Maar ik ben niet open gegaan, ik kon zo'n groot aantal mensen helemaal niet aan", lacht hij. Het moge duidelijk zijn: ook de horeca in Spakenburg had niet gerekend op dit heuse volksfeest.