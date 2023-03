'Onderhandelingen over landbouwakkoord verlopen stroef'

Wat de landbouwregelingen ook worden, in onze provincie lijken weinig boeren er een beroep op te gaan doen. Dat zei landbouw-gedeputeerde Mirjam Sterk vorige maand in een interview met RTV Utrecht . In Utrecht zijn relatief weinig piekbelasters. Toch hoopt Sterk op een aantrekkelijke regeling voor boeren die willen stoppen of verhuizen. De CDA'er zei "reikhalzend uit te kijken" naar het landbouwakkoord in april.