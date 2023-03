Utrechtse kiezer verdeeld over windmolens: 'Ik ben voor groene energie, maar op zee'

2 maart is Green Energy Day. Die datum is niet willekeurig: als we alle in Nederland geproduceerde duurzame energie achter elkaar zouden gebruiken, is 2 maart de dag dat alles 'op' is voor dit jaar. Dat zegt althans de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, die de dag in het leven heeft geroepen. Onze provincie doet het slechter dan andere provincies, zegt de vereniging, want bij ons was de 'voorraad' al op 15 februari op.