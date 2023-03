Blinde Ferry start petitie om ov-staking op verkiezingsdag te schrappen: 'Stemmen is democratisch recht'

Provincie Utrecht - Om te kunnen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart is Ferry Molenaar afhankelijk van het openbaar vervoer. Maar juist op die dag is er een staking in het streekvervoer. De Amersfoorter is daarom een petitie gestart om de geplande staking te schrappen of te verplaatsen. Maar FNV-bestuurder Lutz Kressin lijkt dat geenszins van plan: "Als we met iedereen rekening moeten houden, kunnen we beter stoppen met staken."