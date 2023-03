Beheerder Dierenweide Julianapark legt zich niet neer bij sluiting: 'Hier moet ik iets tegen doen'

Utrecht - Na het hertenkamp in Vianen en Mijdrecht, komt ook Dierenweide Julianapark in Utrecht in het verweer tegen het aankomende verbod op hertenkampen. Het kabinet vindt dat het dier bedoeld is om vrij in de natuur te lopen, maar het Utrechtse dierenpark is het daar niet mee eens. "Er is gewoon geen grond om een fokverbod in te stellen voor hertenkampen."