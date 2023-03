Advocaten kroongetuige: top Openbaar Ministerie moet opstappen

De advocaten van de Utrechtse kroongetuige zijn verbolgen over de reactie van het OM. Schouten en De Jong menen dat de organisatie, ondanks het rapport, de fouten niet wil erkennen. "Het is niet gemakkelijk om de middenweg te vinden tussen de opkomende woede over zoveel arrogantie en de rationele zakelijkheid om goed te kunnen reageren op de uitlatingen van OM-topman Gerrit van der Burg, die in dit debat volstrekt toondoof blijkt te zijn."