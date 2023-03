Harde kern FC Utrecht maakt statement na smadelijke nederlaag: 'Zijn lachertje van de competitie'

"We zijn in heel Nederland bekend geworden als het lachtertje van de competitie. Na de terechte nederlaag tegen Spakenburg, staan we simpelweg voor lul", laten de supporters in een verklaring op Instagram weten. De supporters zijn niet alleen teleurgesteld in de prestaties van de spelers, maar hekelt ook de in hun ogen gebrekkige reactie van de clubleiding. "Daags na de wedstrijd, lijkt FC Utrecht de gebeurtenissen van dinsdagavond compleet dood te zwijgen."