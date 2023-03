Militairen uit Doorn trainen onder extreme omstandigheden in jungle van Suriname

"We willen graag onze trainingen onder extreme omstandigheden laten plaatsvinden", legt majoor Maarten Nederlof uit. Volgens hem is de Surinaamse jungle daar dan ook een goede plek voor. "Daar hebben we in het verleden vaker getraind: de faciliteiten die we daar hebben en het contact tussen Suriname en Nederland is gewoon goed. Vorig jaar hebben we bovendien ook een jungletraining gehad in Suriname en dat is goed bevallen. Dus daar gaan we dit jaar mee verder."