RTV Utrecht 1,5 week lang in het teken van de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen

Maandag 6 maart: vandaag behandelen we het thema Wonen en staat de Stembus in het oude dorp in Vleuten.

Dinsdag 7 maart: op deze dag staat het thema Energie centraal en staan we op de Markt in Wijk bij Duurstede.

Woensdag 8 maart: woensdag staat in het teken van het thema Landbouw. De Stembus staat dan in het centrum van Woudenberg.

Donderdag 9 maart: op deze dag wordt het thema Mobiliteit behandeld. Dat gebeurt op het Stationsplein in Amersfoort.

Vrijdag 10 maart: we sluiten de eerste week af met het thema Natuur. De stembus staat die dag op de Brink in Baarn.

Maandag 13 maart: We trappen de verkiezingsweek af met het thema Water. Op deze dag zijn we te vinden bij de Kerklaan in Vinkeveen.

Dinsdag 14 maart: Op de laatste dag voor de verkiezingen is het thema Stemmen. We staan dan op het plein bij City Plaza in Nieuwegein.