OM eist twee jaar cel tegen Quincy Promes voor steken neef in Abcoude

Het steekincident gebeurde in de nacht van 24 op 25 juli 2020 tijdens de verjaardag van Quincy's broer. Er werd geruzied en er was een vechtpartij, vermoedelijk omdat de neef in 2016 een ketting ter waarde van 3000 euro zou hebben gestolen van een tante van Promes. In een afgeluisterd gesprek met zijn tante zou Promes hebben gezegd dat hij "de eer had hersteld".