Vrachtwagen kantelt op A27 bij Eemnes: grote lading graan op snelweg

Volgens een woordvoerder van de politie is de man inmiddels bij kennis. Ambulancepersoneel heeft zich over hem ontfermd. De chaos op de snelweg is groot: het graan ligt verspreid over twee rijstroken. Daardoor was de snelweg tijdelijk dicht. Inmiddels is één rijstrook weer open. Rijkswaterstaat is ter plaatse om het verkeer te regelen.