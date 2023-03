OM eist 3 jaar cel voor jarenlang misbruik van minderjarige jongen op muziekschool Soest

In het nadeel van de Amersfoorter spreekt volgens het OM ook dat hij een jaar geleden door de rechtbank is veroordeeld in een soortgelijke zaak. Hij kreeg toen een taakstraf voor aanranding van een jongen bij een scoutingvereniging. Tegen deze veroordeling is hij in hoger beroep gegaan, omdat het bewijsmateriaal vervalst zou zijn. Van de opname die de jongen uit Soest van hun gesprek had gemaakt, beweerde hij ook dat daarin geknipt en geplakt was.