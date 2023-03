In Utrecht wordt om elke vrije vierkante meter gevochten

Zo ook de Harmelerwaard, een gebied waar de meningen over verschillen. De twee partijen die op dit moment de grootste zijn in de provincie, staan lijnrecht tegenover elkaar. Zo wil GroenLinks graag veel groen zien in de toekomst. "In Woerden worden al heel veel woningen gebouwd", zegt Huib van Essen, lijsttrekker van de partij. "Daarom is dit een goede plek voor groen en recreatie. Het is ook belangrijk om de groene buffer tussen Utrecht en Harmelen te bewaken."