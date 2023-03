Fortuna bezorgt FC Utrecht een nieuwe dreun: 'Je zag dat spelers geen vertrouwen hebben'

Na de afgang tegen Spakenburg was gehoopt op een furieuze start van FC Utrecht. Maar de ploeg van Michael Silberbauer, waar Zakaria Labyad voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basis startte, begon angstig aan de wedstrijd. "We wilden het vandaag heel graag recht zetten, maar het valt nu even niet lekker", zei Labyad na afloop. In de eerste helft kreeg FC Utrecht wel kansjes via Mark van der Maarel, Sander van de Streek en Sean Klaiber, maar de grootste kans was vlak voor rust voor Fortuna. Doelman Vasilis Barkas was attent op een inzet van Thomas Buitink.