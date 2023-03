Voorlopig geen basisschool in 'nieuwbouwwijk' Rijnhuizen in Nieuwegein

Nieuwegein - In de wijk Rijnhuizen met veel nieuwbouwwoningen in Nieuwegein komt voorlopig nog geen basisschool. Hoewel er in de wijk veel behoefte is aan een school, bezit de gemeente geen vrije grond meer en kan er vooralsnog geen andere plek worden gevonden. Dat laat het college weten in een raadsinformatiebrief.