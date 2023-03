In Houten leren bezoekers over het belang van waterschappen: 'Het is zo vanzelfsprekend, wij doen ons werk te goed'

Honderden mensen, onder wie veel kinderen, leren vandaag in Houten over watermanagement. De jongere generatie speelt met plastic sluizen of probeert zoveel mogelijk huizen te bouwen op een stuk grond, zonder dat er teveel druk ontstaat op het grondwater. De oudere bezoeker leert over het complexe computersysteem waarmee de sluizen en pompen in onze provincie worden bestuurd. En de natuurliefhebber leert over de bijzondere biodiversiteit in onze provincie. Maar het belangrijkste is dat de bezoekers leren dat watermanagement een bijzonder nuttig vakgebied is.