Spakenburg in halve finale thuis tegen PSV: 'De minst gewenste'

De amateurs speelden één keer eerder voor de beker tegen PSV, in 2010. In Eindhoven won PSV toen met 3-0. "Dit is ongelofelijk, ik weet niet wat wij er voor moeten doen om naar de Kuip te mogen", was de eerste reactie van trainer Chris de Graaf, die het liefst uit tegen Feyenoord had gespeeld.