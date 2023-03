Oeps: D66 vergeet gemeente Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden - Rara, wat klopt er niet aan deze kaart? Het is de provincie Utrecht voordat de gemeente Vijfheerenlanden werd toegevoegd, in 2019. Het is tevens ook de kaart die de Utrechtse afdeling van D66 heeft gebruikt tijdens het campagnevoeren afgelopen weekend. En daar was burgemeester Sjors Fröhlich niet blij mee.