Werknemers Lantor BV leggen vier dagen lang het werk neer

De cao is de reden van de staking, maar er is al langer onvrede onder de werknemers, volgens Huntjens. CNV en FNV hebben dan ook een voorstelbrief ingediend met alle punten van onvrede van de werknemers. Behalve meer duidelijkheid over een thuiswerkregeling en de toekomst van Lantor BV stellen de vakbonden ook een zogenoemde 80-90-100-regeling voor. Dat is een regeling waarbij je in de jaren voorafgaand aan je pensioen 80 procent werkt, daarvoor 90 procent betaald wordt en wel 100 procent pensioen opbouwt. "Om zo op een gezonde manier die eindstreep te behalen," aldus Huntjens.