Kijk hier naar het UKiest-programma over Wonen

Provincie Utrecht - Over negen dagen zijn de provinciale verkiezingen. De komende dagen staan wij elke dag stil bij een van de thema's die deze verkiezingen spelen. Vandaag is dat 'wonen'. Bekijk hier het magazine, waarin we onder andere ingaan op de problemen op de woningmarkt en wat de provincie daaraan kan doen. René Dercksen (BVNL) en Hans Adriani (PvdA) gaan met elkaar in de debat over de stelling 'Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen':