Onderhandelingen muurvast: vandaag weer staking streekvervoer

Omdat het cao-conflict maar blijft voortduren, vindt de FNV eigenlijk dat de overheid moet ingrijpen. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag zei vrijdag dat werknemers in het streekvervoer mede overwerkt zijn doordat aanbieders tijdens aanbestedingen beknibbelen op bijvoorbeeld pauzes of regelmatige roosters. Omdat de overheid met het systeem van aanbesteden is gekomen, houdt de FNV de overheid medeverantwoordelijk. "We willen linksom of rechtsom gewoon dat het wordt opgelost", voegde Van der Gaag daaraan toe.