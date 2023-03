Werkgeversvereniging roept op: ‘Stop met stakingen streekvervoer, dan gaan we in gesprek'

Provincie Utrecht - Medewerkers in het streekvervoer staken vandaag weer verspreid over het land. In de provincie Utrecht rijdt 50 procent van de bussen en in de stad Utrecht meer dan 70 procent. De sneltram rijdt helemaal niet. Dat meldt de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), die de vakbonden oproept om weer in gesprek te gaan en de puzzel opnieuw te leggen.