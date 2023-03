Greenpeace voert actie in Utrecht: 'Laat Rabobank betalen voor de stikstofcrisis'

Greenpeace vindt dat Rabobank, als grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland, medeverantwoordelijk is voor de schade die is ontstaan door de stikstofcrisis. "Jarenlang is ingezet op schaalvergroting: steeds grotere en intensievere veehouderij. De rekening wordt nu bij de belastingbetaler gelegd", stelt Greenpeace.