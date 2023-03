Een kijkje achter de schermen bij het waterschap: ‘Wat we hier doen, doet er toe’

"Door klimaatverandering veranderen de opgaves en wat wij als waterschap moeten doen. En partijen worden daar ook steeds politieker in. Ze zoeken steeds meer de flanken op. Dus óf heel veel groener, óf veel goedkoper. Daarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen. Want als je niet gaat stemmen dan kan het zomaar zijn dat de partijen die een kant opgaan waar jij ze niet wil hebben in de meerderheid komen. Dus wat je ook doet: ga stemmen. Want wat we hier doen, doet er toe."