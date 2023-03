Zo stemden Utrechters tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen

Opvallend is dat GroenLinks over de hele provincie weliswaar de grote winnaar was, maar dat het in slechts drie gemeenten de meeste stemmen kreeg: in Utrecht, Bunnik en Amersfoort. Ook SGP en CDA waren in drie gemeenten de grootste, FVD en de ChristenUnie in twee. In de overige dertien gemeenten gingen de meeste stemmen naar de VVD. Dat is precies de helft van alle gemeenten in de provincie.