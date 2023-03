Verrassing: plan voor cultuurhuis in hartje Baarn ligt ineens weer op tafel

"We gaan onderzoeken hoe het theater voor tien jaar, voor twintig jaar en voor veertig jaar te behouden is. Het cultuurhuis is een mogelijkheid om het theater nog veertig jaar in Baarn te houden en nog wel in het centrum, precies wat een groot deel van de inwoners wil. En los daarvan hebben we toegezegd dat het huidige theater hoe dan ook het noodzakelijke onderhoud mag uitvoeren."