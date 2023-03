'Explosie van geweld' in café Zeist, rechter legt cel- en taakstraf op

De hoofdverdachte is veroordeeld voor openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De tweede verdachte is alleen schuldig bevonden aan openlijk geweld. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd en het verleden van de mannen. De hoofdverdachte is eerder veroordeeld voor een soortgelijk incident. Bovendien heeft hij geen spijt betuigd. De rechtbank vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf daarom op zijn plaats. Ook de medeverdachte is eerder veroordeeld.