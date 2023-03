Vooral mannen zien kerncentrale in de provincie wel zitten en andere opvallende resultaten uit het KiesKompas

Desondanks is het wel één van de stellingen in het KiesKompas. Utrechters lijken verdeeld te zijn over deze manier om energie op te wekken. 37 procent is voor, 45 procent is tegen de komst van een kerncentrale. Wat daarbij opvalt is dat het vooral mannen zijn die een kerncentrale in hun provincie wel zien zitten. 51 procent van hen is voor een Utrechtse kerncentrale, terwijl dat onder vrouwen maar 24 procent is.