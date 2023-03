Provincie Utrecht - Over acht dagen zijn de provinciale verkiezingen. De komende dagen staan wij elke dag stil bij één van de thema's die deze verkiezingen spelen. Vandaag is dat 'energie'. Bekijk hier het magazine, waarin we onder meer ingaan op de energietransitie en welke rol de provincie daarin speelt. Lijsttrekkers André van Schie (VVD) en Michiel Fiscalini (JA21) gaan met elkaar in debat over hoe het nu verder moet met de energietransitie.