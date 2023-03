Utrechtse band Kensington valt in de prijzen bij Edison Awards

In totaal werden er in het AFAS Theater in Leusden elf awards verdeeld. Rapper sor en het duo Maan en Goldband waren de belangrijkste winnaars geworden van de Edison Pop 2023. Zij wonnen de prijzen in respectievelijk de categorieën Album (Bae Doven No. 1 / No. 2 / No. 3) en Song (Stiekem).