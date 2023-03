VVD: 'Provincie moet beter luisteren naar de wil van lokale gemeenteraden'

In het radioprogramma werd ook duidelijk dat BBB voor het bouwen in polder Rijnenburg is. "De boeren in die polder zijn al 25 jaar geleden gestopt met boeren en uitgekocht, en er gebeurt maar niets", zei kandidaat Eline Huijden van BBB in de uitzending. "Er wordt nu koemest uitgereden van boeren uit Bergambacht. Daar hebben we als Utrecht helemaal niets aan. Die polder ligt daar, dus moeten we gewoon gaan bouwen."