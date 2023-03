Burgemeester IJsselstein sluit woning na vuurwerkbom, ook cameratoezicht in de buurt

Buurtbewoners zijn hevig geschrokken en de burgemeester trekt zich dit aan. "IJsselsteiners moeten zich in hun stad veilig weten en veilig voelen", aldus Van Domburg. "Het is heftig wanneer dit in je eigen straat of buurt gebeurt. De ontzetting is groot en ik begrijp de boosheid in de wijk heel goed. De politie heeft een signalement van een verdachte verspreid en is een opsporingsonderzoek gestart. Voor nu zijn er veel vragen waar op zo korte termijn nog geen antwoorden op zijn."