Rechtbankzitting over ontsnapte tbs'er die in Soest vrouw neerstak

Soest - De rechtbank in Utrecht houdt vanochtend de eerste inleidende zitting over de ontsnapping van tbs'er Kendrick M., die ervan wordt verdacht dat hij eind november in Soest een 27-jarige vrouw neerstak. De nu 32-jarige verdachte verbleef in de Pompekliniek in Nijmegen en wist tijdens een begeleid verlof te ontsnappen.