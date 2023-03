Even in Baarn en weer terug naar de oorlog: Tamara uit Oekraïne bezoekt haar gevluchte moeder

Terwijl ze praat, in het kamertje van haar moeder in Baarn, klinkt buiten het maandelijks proefalarm. Het doet haar weinig, hooguit een korte fysieke reactie, zegt ze. Ze vertelt kalm verder hoe haar moeder in Nederland tot rust kwam bij twee gastgezinnen, hoe die nu in het opvangcentrum wacht tot de oorlog voorbij is. Olena geeft kooklessen en doet ander vrijwilligerswerk. Ze spreekt geen Engels, maar is reuze handig met een vertaal-app op haar telefoon. Soms gaat er wat mis in de vertaling en dat is dan vooral een reden om hard te lachen. Ze heeft het hier goed en wordt omringd door vriendelijke mensen, zegt Olena zelf, maar ze maakt zich wel vaak zorgen om haar kinderen en haar vrienden in Oekraïne.