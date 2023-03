Spakenburg krijgt toestemming van gemeente om halve finale tegen PSV thuis te spelen

Voorafgaand werd er in Bunschoten serieus over nagedacht om bij de halve finale af te zien van het thuisvoordeel. Omdat de twee clubs de opbrengst van de kaartverkoop - na aftrek van de kosten - delen, zou het voor Spakenburg erg voordelig zijn om in een volle Kuip of Johan Cruijff Arena te spelen. Toen PSV bij de loting uit de koker kwam rollen, liet de club echter weten het liefst gewoon op het eigen sportpark te spelen.