Ontsnapte tbs'er die ex neerstak in Soest vervolgd voor moord, 16-jarige verdacht van medeplichtigheid

Soest - De bloedige steekpartij waarbij afgelopen november een vrouw in haar flat aan de Smitsweg in Soest zwaar gewond raakte, is heel anders gelopen dan het slachtoffer in de media heeft verteld. Dat zegt de advocaat van de ontsnapte tbs'er Kendrick M., die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag op zijn ex-vriendin.