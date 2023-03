Bergingsbedrijf Collewijn aangeslagen na overlijden oprichter: 'Trots op jouw vooruitziende blik en tomeloze energie'

Het bedrijf laat op Facebook aangeslagen weten dat Collewijn vrijdag is overleden. "Wat zijn wij trots op jou. Jouw vooruitziende blik, jouw tomeloze energie, jouw enorme technische kennis (wat je ogen zagen maakten je handen)", is in het bericht te lezen. De man was samen met zijn vrouw de grondlegger van het bergingsbedrijf, dat ruim vijftig jaar geleden in Groenekan is opgericht en sinds 2010 in Utrecht gevestigd is.