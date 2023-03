Frank versloeg de gemeente Utrecht zonder advocaat: 'Lange adem en veel kosten'

VVD-raadslid Gertjan te Hoonte is al geruime tijd betrokken bij de bewoners die klagen over afgewezen bouwaanvragen. Hij volgt de zaak van Van Gene ook. Te Hoonte stelt vast dat het beleid nog steeds onduidelijk is, met name over wat wel en wat niet mag. Wat hem betreft gaat de gemeente niet in hoger beroep. “Van mij hoeft niet alles tot aan de hoogste rechter uitgevochten te worden, je kan ook gewoon een keer je verlies nemen”, zegt Te Hoonte. “Als de rechter hem in het gelijk heeft gesteld dan is het wat de VVD betreft aan de gemeente om daar gevolg aan te geven.” De VVD is van plan om binnenkort nogmaals met de wethouder te praten over het verlenen van vergunningen voor verbouwingen.