Utrechters scharen zich het minst achter de boeren en andere opvallende resultaten uit het KiesKompas

Utrechters zijn het niet eens over deze stelling. 39 procent is voor, 43 procent tegen en de rest neutraal. Het tekent de verdeeldheid over dit thema in de provincie, die ook terug te zien is in de standpunten van politieke partijen. De meeste rechtse partijen zijn tegen, terwijl partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum over het algemeen juist voor zijn. Kanttekening daarbij is dat VVD en CDA het met de stelling eens zijn.