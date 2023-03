Veiligheidstraining op Internationale Vrouwendag: 'Nu weet ik precies wat ik moet doen'

Voor sportdocent Van Asdonck is vechtsport zijn passie. Dit werd versterkt toen hij in 1984 in een sportschool in Los Angeles Muhammed Ali ontmoette. In Nederland trainde Van Asdonck gedetineerden en zorgde hij ervoor dat bewakingspersoneel weerbaar werd. Hierdoor heeft de sportdocent elke gevangenismuur in Nederland van binnen gezien. Op zijn laatste werkplek, in de vrouwengevangenis Nieuwersluis, was de sportdocent omringd door vrouwen. Nu is het de beurt aan de vrouwen buiten de muren.