Tbs en celstraf voor Utrechter na seksuele uitbuiting van 15-jarig meisje uit Driebergen

De man zat nog in zijn proeftijd voor vergelijkbare zaken, toen hij via een chatgroep van de berichtendienst Telegram contact kreeg met het kwetsbare meisje. Hij won haar vertrouwen en haalde het meisje over seksueel getinte foto's en filmpjes van zichzelf te maken. Die verkocht hij via Snapchat. Vervolgens zou hij haar onder druk hebben gezet om webcam-seks met klanten te hebben en uiteindelijk ook echte seks. Het geld dat deze mensen daarvoor betaalden, hield hij zelf.