De 'vleesgeworden verbinder' uit Zeist vertrekt: drie collega's over afzwaaiend burgemeester Koos Janssen

"De hele gemeenschap in Den Dolder was diep geraakt door wat er daar gebeurd is", weet Dick van Ginkel, raadslid van D66 en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Zeist. "Koos heeft op een hele mooie manier woorden gegeven aan datgene waar maar weinig mensen woorden voor hadden. Hij heeft bijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen in de samenleving die daar behoefte aan had zijn ei kwijt kon. Hij was op dat moment voor velen echt een rots in de branding."