Groen, groener, groenst: twaalf partijen met elkaar in debat over natuurvraagstukken uit onze regio

Utrecht - Wie is nou de groenste partij? Daar kwamen de twaalf lijsttrekkers gisteravond zelf ook niet helemaal uit, maar dat natuur volop in de belangstelling stond was wel duidelijk. Op verzoek van vijf natuurorganisaties uit de regio debatteerden de lijsttrekkers over thema's die nu belangrijk zijn. Die organisaties brachten zelf de stellingen in. Dat deden ze in Kanaal030 in Utrecht, voor een volle zaal.