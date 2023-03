Kijk hier naar het UKiest-programma over Mobiliteit

Provincie Utrecht - Nog maar zes dagen en dan is het weer tijd voor de provinciale verkiezingen. Tot dinsdag 14 maart, één dag voor de verkiezingen, staan we iedere dag stil bij één van de thema's die deze verkiezingen spelen. Vandaag is dat 'mobiliteit'. Bekijk hier het magazine, waarin we onder meer ingaan op de mogelijke verbreding van de A27 bij Amelisweerd, het openbaar vervoer en de rol van die de provincie bij dit soort zaken. Ook debatteren lijsttrekkers Huib van Essen (GroenLinks) en Martine van der Velde (PVV) over de stelling 'De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto's dan minder goed kunnen doorrijden'.