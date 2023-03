5 jaar cel en tbs voor Amersfoorter die vriendin wurgde, rechtbank vindt moord niet bewezen

Amersfoort - Een 27-jarige man uit Amersfoort is vrijgesproken van moord op zijn 24 jarige vriendin, afgelopen zomer. Volgens de rechtbank is hij wel schuldig aan de dood van zijn partner, maar is er onvoldoende overtuigend bewijs dat hij daarvoor een vooropgezet plan had. De rechtbank veroordeelt de Amersfoorter daarom voor doodslag tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden.