Amersfoort doneert 1 euro per inwoner voor slachtoffers aardbeving

Meerdere fracties zijn blij met het voorstel van de gemeente. "De aardbeving is een uitzonderlijke ramp en ik ben blij dat we hier vanavond over beslissen", zegt Tahsin Bülbül. De fractievoorzitter van DENK vindt het goed dat de gemeente haar medeleven betuigt aan de slachtoffers. "Dit bedrag is een druppel op een gloeiende plaat, maar de symboliek is heel belangrijk." Voorafgaand aan het gesprek over het voorstel werd er een minuut stilte gehouden in de raadszaal van Amersfoort.