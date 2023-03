Utrecht wil groeien, maar wat doet dat met de leefbaarheid? Twee deskundigen aan het woord

"Wat een rust hier. Dit is een goeie plek om te wonen, want je creëert zo in de hectiek van de stad plaatsen waar je even kunt ontsnappen aan de drukte en het lawaai. Als je hier zo een tijdje staat hoor ik voornamelijk de eerste vogeltjes en je hoort een beetje de ventilatiesystemen. Ik hoor vrijwel geen verkeersgeluid, geen voetgangers, geen fietsers. En we zitten maar zo'n tien of twintig meter van de Oudegracht af. Dus dit is bijna de ideale plek zou ik zeggen. Dit is echt een heel goed voorbeeld van hoe in binnensteden gebouwd kan worden."