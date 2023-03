Vooral vrouwelijke Utrechters staan niet te springen om verbreding A27 en andere resultaten uit het KiesKompas

Deze vraag stond in alle provincies in het KiesKompas en Utrecht is één van de drie provincies waar een krappe meerderheid het eens is. Ook in Noord-Holland en Zuid-Holland is dat het geval. Wel zijn in alle provincies meer mensen het eens dan oneens met de stelling, terwijl gemiddeld zo'n 20 procent van de mensen aangeeft er neutraal in te staan.